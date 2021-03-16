Степанов предупредил об угрозе попадания Киева в "красную" зону карантина

Киев может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина в связи с напряженной ситуацией с коронавирусом.

Тревожные показатели статистики COVID-19 также в Винницкой, Львовской областях. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова". Программа транслировалась в YouTube в понедельник, 15 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал он, напряженную ситуацию Минздрав видел также в западных областях.

"Но в то же время по той же Ивано-Франковской области, после перевода ее на "красный" уровень опасности, мы видим стабилизацию ситуации. По крайней мере по уровню госпитализации и динамике госпитализации. То есть мы видим работу карантина", – подчеркнул Степанов.

Он сообщил, что в Украине увеличивают общее количество коек для инфицированных, которое достигло уже 70 тысяч.

"Мы предупреждали, что будет обострение ситуации. В связи с новым "британским" штаммом, который зарегистрирован в Украине", – сказал министр.

Добавим: в эфире этой программы Степанов сообщил, что в Украине могут ввести новый локдаун, если 50-70% областей перейдут в "красную" зону.

Предлагаем посмотреть фрагмент выступления министра на "Свободе слова":

Напомним, в столице за воскресенье, 14 марта, зарегистрировали 313 случаев COVID-19. Всего от начала эпидемии в Киеве был подтвержден 146 711 диагноз "коронавирус", 2 917 человек умерли.

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