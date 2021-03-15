В Киеве за сутки COVID-19 заразились 313 человек

В Киеве за прошедшие сутки, 15 марта, зарегистрировали 313 случаев коронавирусной болезни.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Всего в Украине диагностировали 6792 новых заражений коронавирусом, поэтому общее количество случаев выросло до 1 467 548. Заболели, в частности, еще 326 детей и 109 медицинских работников.

Согласно данным Telegram-канала "Коронавирус_инфо", который является верифицированным проектом Минздрава Украины, в Киевской области за прошедшие сутки препаратом CoviShield были привиты 230 человек. В Украине – 2 018.

С начала кампании привито 53 155 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на понедельник, 15 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 120 млн человек. За минувший день выявили 363 965 новых инфицированных.