Каньон, как в США, и город из гранита: почему стоит уехать из Киева на выходных и отдохнуть в Коростышеве. Фото

Пандемия COVID-19 разрушила планы многих любителей путешествовать. Закрытые границы, финансовый кризис спровоцировали резкое возрастание активности в сфере внутреннего туризма. Наши сограждане за последние два года буквально открыли Украину по-новому. Огромные просторы, обилие исторических и природных памятников, а также невысокие цены стали магнитом даже для самых требовательных туристов.

Киевлянам тоже повезло – под городом есть удивительных локаций, где можно провести свои выходные и запомнить их на всю жизнь. OBOZREVATEL предлагает отправиться за 100 километров от столицы, в Житомирскую область. Здесь можно провести незабываемый уикенд в небольшом городке Коростышеве и возле знаменитого каньона посреди соснового леса (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для интересной поездки нужно сделать совсем немного – купить билет на автобус в сторону Житомира (стоимость 90-110 гривен. – Ред.), который отправляется с автостанции "Дачная", что возле метро "Житомирская".

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Небольшой город в Житомирской области в первую очередь знаменит своими подземными богатствами – здесь добывают серый и красный гранит, а также лабрадорит. Все эти камни украшают послевоенный ансамбль Крещатика, станции метро в Киеве и Москве (Российская Федерация. – Ред.), а местный лабрадорит использовали для строительства мавзолея Владимира Ленина.

Разведывать природные богатства Коростышева начали еще в середине ХІХ века. В последние годы Российской империи карьеры работали на полную мощность. В городе имелось три предприятия, занимающихся реализацией гранита, а из местного камня сооружали надгробия, памятники по всей стране. В ХХ веке добыча гранита была ключевой отраслью местной промышленности.

В начале 1990-х годов карьеры местных предприятий были заброшены и затоплены. Казалось бы, жизнь для 20-тысячного городка закончилась, но – наоборот. Природа восстановилась и теперь здесь есть настоящий каньон посреди леса с соснами и березами с чистейшей водой. Многие сравнивают это место с Карелией – живописным регионом РФ на границе с Финляндией.

Здесь чистый воздух, могущественные скалы. Сам каньон не такой большой, как может показаться на фотографиях и видео: высота скал – до 10-12 метров, а глубина озера до 20 метров. Нужно быть осторожными, отдыхая с детьми, так как глубина начинается резко, а заходить в воду нужно аккуратно – берег каменистый с перепадами высот. За посещение этого объекта денег не берут, так что можно приезжать на один-два дня с палаткой и наслаждаться местной природой.

Отдыхать здесь можно круглый год – летом купаться в озере и жарить шашлыки, а зимой наслаждаться заснеженными пейзажами.

Отметим, что мусорных урн на территории каньона немного, поэтому люди часто оставляют свой мусор прямо у озера, чего делать не стоит и нужно убрать за собой.

Для того, чтобы добраться в сам Коростышев, нужно пройти пять минут в сторону дороги и сесть на любой автобус, а можно просто пройти пешком – это занимает около 15 минут.

Город известен с 1499 года. Тогда великий князь литовский Александр Ягеллон подарил его боярину Кшиштофу Александровичу Кмиту. Некоторое время, после подписания Люблинской унии город принадлежал Речи Посполитой, а в состав Российской империи он вошел в 1793 году (после третьего раздела Польши. – Ред.).

От польских времен в городе сохранился костел Рождества Пресвятой Девы Марии, часть помещичьего парка и несколько зданий.

Костел соорудили в 1776-1779 году в стиле барокко. Похожие сооружения есть на западной Украине. Здание функционировало как храм аж до 1936 года, затем здесь обустроили склад зерна, а чуть позже кинотеатр. Сейчас памятник архитектуры вернули римско-католической общине и отреставрировали.

Длительное время город принадлежал роду Олизаров. Они соорудили дворец, от которого до нашего времени сохранились лишь колоннада, элементы парковой скульптуры и интересный домик, выполненный в стиле фахверковых зданий Западной Европы. В XIX веке здесь проживала прислуга.

Наверное, одно из самых замечательных мест города – парк скульптур. Здесь представлены изваяния Высоцкого, братьев Кличко, знаменитого композитора Николая Мозгового и даже Эйнштейна. Оригинальные памятники создал мастер с мировыми именем Виталий Рожик, который живет недалеко от парка.

Отдельно стоит сказать о местных кафе и ресторанах. За 70-100 гривен здесь можно съесть отменное блюдо. Порции большие и вкусные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице один из районов города у набережной Днепра превратили в Дубай. Несколько кварталов на Осокорках украшают стеклянные высотки, а недавно здесь обустроили прекрасную зону отдыха на берегу реки.