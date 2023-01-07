Как выглядел вход в ботсад Фомина в Киеве в 1938 году до строительства станции метро ''Университет''. Архивное фото

Ботанический сад имени Фомина в Киеве является любимым местом прогулок жителей и гостей столицы. В 1938 году центральный вход сюда выглядел совсем по-иному.

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Уникальный снимок опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно увидеть, какой была эта локация 85 лет назад.

"Вход в Ботанический сад имени Фомина. Сейчас на этом месте станция метро "Университет". 1938 год", – говорится в сообщении.

Ботанический сад имени академика Александра Фомина – один из старейших ботанических садов Киева и Украины. Был заложен в 1839 году на пустыре, в глубоких оврагах и на холмах недалеко от Киевского университета. Его площадь составляет 22,5 га.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но до этого неизвестный фотолюбитель успел снять, как перевозили одну из конструкции скульптуры.

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