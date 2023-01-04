В сети показали, как в Киеве в 1981 году перевозили части самого высокого монумента Европы. Фото

Монумент "Родина-Мать" в Киеве является самым высоким на территории Европы. В 1981 году его закончили монтировать и открыли, но до этого неизвестный фотолюбитель успел снять, как перевозили одну из конструкции скульптуры.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каков был этот уникальный процесс 41 год назад.

"1981 год. Вопрос легкий, но фотография очень интересная", – говорится в подписи к снимку.

На опубликованном фото можно увидеть, что специалисты уже погрузили на грузовик часть руки монумента "Родина-Мать" с мечом в ладони.

Как добавили участники сообщества, части скульптуры перевозили с помощью автомобиля КрАЗ, за рулем которого находился водитель по фамилии Орлик.

Монумент "Родина-Мать" – монументальная скульптура в Киеве. Расположена на правом высоком берегу реки Днепр, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Открыта в 1981 году. Является самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Напомним, Аскольдова могила является одной из самых известных исторических местностей Киева, и по легенде именно здесь похоронили киевского князя. В 1907 году вышла открытка с видом этой местности.

Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

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