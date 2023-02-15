Как выглядел до сноса старейший дом Майдана Незалежности в Киеве в 1970-х годах. Фото

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы его снесли.

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Уникальный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Сейчас на этом месте находится отель "Казацкий".

"Самое старое здание Майдана – дом Гудовского, сооружение начала XX века, смогло "продержаться" до 70-х годов, и было снесено в связи с реконструкцией главной площади страны", – говорится в сообщении.

Майдан Незалежности (разг. Майдан) – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

В Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

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