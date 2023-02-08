В 1978 году монумент Родина-мать находился на территории Выдубицкого монастыря в Киеве. Архивные фото

В 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве находилась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили, в частности, для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. По замыслу авторов, большую статую должны были покрыть сусальным золотом.

"1978 год. Уменьшена модель будущего монумента Родины-матери на территории Выдубицкого монастыря", – говорится в сообщении.

Как отметили члены сообщества, эту модель демонстрировали общественности для обсуждения. Кроме того, ее продували в аэродинамической трубе для проверки устойчивости конструкции. После открытия большого монумента и музея Второй мировой войны модель памятника с территории монастыря убрали.

"Желтый цвет фигуры на фото объясняется тем, что первоначальный замысел был – укрыть ее сусальным золотом. Но в результате цвет остался таким, каким был позади этой модели", – добавил один из подписчиков.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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