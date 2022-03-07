Из Ирпеня смогли эвакуировать около 2 тыс. человек. Фото и видео

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В понедельник, 7 марта, из Ирпеня Киевской области правоохранители и военные смогли эвакуировать около 2 тысяч человек. Среди них 200 – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей города увозили автобусами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня в 10:00 полицейские Киевщины вместе с военными и органами местного самоуправления провели эвакуацию людей из Ирпеня. Из оккупации спасли две тысячи местных жителей, 200 из которых – дети. Людей увозили автобусами", – рассказали в полиции.

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Отметим, российские оккупанты продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.

Кроме того, из-за попадания снаряда в газопровод, Ирпень отключили от газоснабжения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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