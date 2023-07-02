Гроза и до +30°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 2 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 2 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 июля. Переменная облачность. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°С; в Киеве днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что днем 2 июля ожидаются кратковременные осадки и гроза. Жителей региона призывали быть внимательными и осторожными.

В Белой Церкви днем +28°С…+30°С; Мироновка +28°С…+30°С; Фастов +27°С…+29°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 2 июля на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Вечером ожидается дождь с грозой.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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