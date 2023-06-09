Гроза и до +28°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 10 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 10 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 июня. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 23-28°С ; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +26°С…+28°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +26°С…+28°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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