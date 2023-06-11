Гроза и до +21°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 11 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 11 июня, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 11 июня. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура по области днем 16-21°С; в Киеве днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +19°С…+21°С; Мироновка +20°С…+22°С; Фастов +16°С…+18°С; Яготин +19°С…+21°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +16°С…+18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 11 июня на протяжении всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!