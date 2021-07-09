Финальный матч Евро-2020 покажут на крупнейших экранах Европы в Киеве

11 июля – особый день в календаре футбольных болельщиков по всему миру – в финальном матче Евро-2020 встретятся две топовые сборные, Англии и Италии. Украинские болельщики смогут посмотреть игру на крупнейших экранах Европы – ТРЦ Gulliver.

Сбор футбольных фанатов начнется 11-го июля в 20:00 на Спортивной Площади возле метро Дворец Спорта, чтобы заряжать столицу мощной энергией финальной битвы. Приглашены все желающие. Здесь ждет крутая атмосфера адреналина и единства с тысячами людей, как на стадионе.

Вы помните, как безумно мы вошли в историю нашей сборной и Европы на главной спортивной площади Украины!? Давайте снова почувствуем эту силу вместе.

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Напомним, сборная Италии по футболу через 53 года попытается вновь завоевать титул сильнейшей национальной команды континента. Команда Англии до этого ни разу не выигрывала подобный турнир.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию встречи. Кроме того, посмотреть матч можно будет на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

На пути к финалу Италия в серии послематчевых пенальти прошла Испанию. Основное время закончилось со счетом 1:1.