В Киеве решили 'уничтожить' уникальное здание 'Цветы Украины': активисты против. Фото, видео

Во вторник, 6 июля, сотни активистов собрались у здания "Цветы Украины" на улице Сечевых Стрельцов, 49, что в историческом центре Киева. Они протестовали против перестройки уникального здания, фасад которого ранее украшал виноград. Для проведения ремонта его просто уничтожили.

OBOZREVATEL рассказывает, кто и как решил опорочить ценное сооружение советского модернизма, и как неравнодушные киевляне борются за сохранение историко-культурного наследия столицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дом учебно-методического павильона "Цветы Украины" построен в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком в стиле советского модернизма. Именно этот стиль в последнее время привлекает внимание международного сообщества. Об украинском модернизме пишут книги, научные диссертации и создают выставочные проекты. И только в нашем государстве часть памятников советской эпохи оказалась под угрозой уничтожения.

Видео дня

"Цветы Украины" – одно из самых любимых сооружений многих киевлян и гостей города на улице Сечевых Стрельцов. Много лет его фасад украшал виноград. Три десятка лет! За это время дом стал родным для киевлян. Расположенный среди исторической застройки, он не просто не нарушает ее, а наоборот – подчеркивает ее красоту. Роскошный виноград был символом славы нашего города, как зеленой жемчужины мира.

И в июне 2021, "Цветы" решили "реконструировать". И первым пострадал виноград. Его просто срезали, а заодно уничтожили и деревья, которые росли рядом.

Работы по обновлению фасада проводит владелец сооружения ЧАО "Цветы Украины", который планирует превратить его в торгово-развлекательный центр.

На месте строительных работ уже установили забор, а внутри демонтировали часть отделки.

В интервью изданию "КиевВласть" представитель застройщика Алексей Пышный отметил, что часть фасада знакового сооружения все же сохранят для потомков.

"Мы хотим сохранить и провести реновацию части имеющихся фасадов. Со стороны улицы Гоголевской восстановим прекрасный и полюбился "девичий"виноград", – рассказал Пышный.

Впрочем, девелопер отметил, что фасад "Цветов Украины" пережил немало ремонтов и уже стал не таким, каким его создал Николай Левчук.

Правда, в опубликованных рендерах видно, что дом изменится до неузнаваемости. Нет на фото и винограда, который обещает застройщик, однако по новой концепции здесь появится "зеленая крыша" с деревьями и хвойными растениями.

6 июля 2021 у здания состоялся митинг на котором активисты требовали реставрировать модернистское сооружение, а не реконструировать ее в обычный торгово-офисный центр.

Сотни неравнодушных киевлян пришли к замечательному зданию с цветами в руках, этим они подчеркнули символизм памятного сооружения. К акции присоединились также и прохожие, которые обеспокоены судьбой "Цветов".

Застройщик уже демонтировал люстры и витражи из интерьера. Организаторы и участники митинга отметили необходимость предоставления "Цветам Украины" охранного статуса памятника архитектуры от Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Активисты и киевляне не просто переживают за судьбу уникального дома, они хотят сохранить памятное место для всех. Ведь под виноградом этого дома люди назначали свидания, встречались для обсуждения важных дел и просто любовались городом.

""Цветы Украины" важное для многих киевлян сооружение. Это показательная вчерашняя акция на которую вышли не только местные жители, а десятки других киевлян из разных уголков столицы. Для меня лично – "Цветы" это какие-то воспоминания о беззаботной первой любви... Не знаю, наверное, такая история есть у каждого кто сюда пришел, это уже частица нашей жизни", – рассказал общественный активист и журналист Дмитрий Перов.

Он отметил, что представитель застройщика якобы пошел на встречу и планирует включиться в обсуждение будущего "Цветов".

"Прежде всего сегодня важно развить тот результат, который есть. Вчера один из бенефициаров строительства Алексей Пышный отметил, что возможен вариант нового конкурса на фасад здания, хотя еще недавно о никаком сохранении оригинальных конструкций речь не шла. Впереди очень много юридической работы – прежде всего отстаивание права на сохранение архитектурного проекта, перепланировку и изменение которого автор не согласовывал", – подчеркнул Перов.

Также обеспокоены скандальной реконструкцией и в Киевской городской государственной администрации. Информированный источник сообщил OBOZREVATEL, что в ближайшее время могут рассмотреть вопрос относительно предоставления "Цветам Украины" особого статуса.

Мы искренне надеемся, что уникальное сооружение в стиле советского модернизма сохранят и признают памятником архитектуры. А те, кто уничтожил виноград и так наказаны неравнодушными киевлянами и общественным осуждением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядели советские дачные домики Киева во времена СССР. Они были тесными, но их выдавали работникам промышленных предприятий.