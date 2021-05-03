Дворцы, коттеджи, виллы: как живут дачники Русановских садов, через которые строят Подольский мост. Фото

В Киеве продолжается активное строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, который уже в этом году должен связать Подол и Троещину. Часть огромной развязки проходит через Русановские дачи, люди которые там живут, раньше выступали против строительства этого важного моста.

OBOZREVATEL рассказывает историю дачного поселка и что здесь можно посмотреть, кроме домиков советской эпохи.

Как только заезжаешь в поселок со стороны Никольской слободки, то встречаешь огромную вывеску "Русановские сады, 1957", рядом – блокпост и шины. Местные заботятся о своем спокойствии, а также не хотят, чтобы улицами поселками ездили грузовые машины, которые строят мост. Правда сейчас возле блокпоста никого нет и можно спокойно ехать.

До середины ХХ века это было необжитое место с озерами, где водилась отменная рыба, а ближе ко входу дач (где теперь новостройки – Ред.) стояли маленькие хатки-мазанки.

12 февраля 1957 года – день рождения дачного поселка. Именно в этот день председатель исполнительного комитета Киевского городского совета депутатов трудящихся Алексей Давыдов подписал документ о передачи земельных участков в этом месте для дачников. А в 1973 году было решено расширить территорию поселка.

Природа на садах отличная! Много прудов, проливов Днепра и Десенки. Растет очень много елок, ив, фруктовых деревьев.

Дома здесь самые разнообразные! И маленькие дачные домики эпохи развитого социализма, какие-то терема, большие особняки и коттеджи. В общем дома на любой вкус.

Также есть здания, которые напоминают исторические сооружения Западной Европы. На некоторых улицах мы заметили капитальные фахверковые дома (каркас этих зданий, образован системой горизонтальных и вертикальных деревянных брусьев и раскосов с заполнением промежутков камнем, кирпичом –Ред.). Как будто в Германии или Нидерландах побывали!

У некоторых особняков заборы высотой 3-4 метра, некоторые даже напоминают ограды замков или старинных усадеб.

А еще у дачников есть собственный храм. Свято-Успенскую церковь открыли в 2009 году.

Есть на Русановских садах и пару продуктовых магазинов, но ассортимент довольно скудный, продавцы говорят, что спроса нет.

"У нас совсем мало товаров, почти никто ничего не покупает. Разве колу или сникерс. Вот недавно закупили разных селедок, фруктов – ничего не приобрели. Все ездят на "Левобережку" закупаться", – рассказала местная сотрудница магазина.

Здесь можно спокойно скрыться от городской суеты. В поселке есть несколько гостиниц, также некоторые жители сдают свои дома в аренду. Цены самые разнообразные – от 13 тысяч гривен за обычный домик с более-менее приличным ремонтом до 50 тысяч за коттедж со всеми удобствами.

Напомним, еще в 2020 году жители Русановских садов согласились больше не мешать строительству Подольско-Воскресенского моста, который пройдет мимо дач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть уникальный район, где сохранилась атмосфера Киева 1930-50-х годов. Это поселок ДВРЗ в Днепровском районе.