'Дворец-убийца' и красный символ науки: топ зданий Киева академика Беретти

В понедельник, 14 июня, исполнилось 240 лет со дня рождения киевского архитектора итальянского происхождения, профессора архитектуры, автора знаменитого Красного корпуса КНУ Викентия Ивановича Беретти (Винченцо-Савелио Иосифа-Антонио Беретти. – Ред.).

Выдающийся мастер эпохи классицизма создал несколько важных магистралей в центре города – Владимрскую улицу и бульвар Тараса Шевченко, а также в 1837 году спроектировал первый настоящий Генплан столицы.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить творения выдающегося зодчего и узнать, как они сохранились до нынешних времен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Винченцо Беретти – один из самых именитых киевских архитекторов. Благодаря его сооружениям наш город приобрел монументальный вид, а его творческое наследие вызывало интерес еще в ХІХ веке. Он родился в Риме 14 июня 1781 года в обеспеченной семье ученых.

Видео дня

Судьба связала зодчего с Российской империей. Он стал выпускником Императорской академии художеств, а в 1809 году ему присвоили звание Академика архитектуры. Он спроектировал несколько зданий в Санкт-Петербурге, а в 1835 году подал чертежи университетского комплекса в Киев и в 1837 году переехал в украинский город окончательно. Здесь же и сооружены его самые замечательные здания.

Самым знаменитым зданием Беретти, безусловно стал главный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, более известный как "красный". Массивное здание в стиле российского ампира возвели в 1837-1843 годах. После смерти Виккентия Ивановича, корпус достраивал его сын Александр.

Университет получился внушительным – главный фасад длинной 145,68 метров дополнял величественный портик с колоннами в ионическом стиле и чугунные детали, широко использованные при строительстве.

Архитектор предлагал выкрасить фасад здания в желтый цвет, а цоколь в белый, как это было распространено в те годы. Однако здание получило красно-черный цвет, который связывают с цветами ордена Святого Владимира.

Какое-то время здание было выкрашено в светло-серый цвет и попало на рисунок известного художника Михаила Сажина.

Таким главный фасад можно было увидеть и в 2019 году, когда в Красном корпусе затеяли ремонт.

Красивое, монументальное сооружение считалось одним из лучших зданий Киева уже в ХІХ веке. В 1930-х годах известнейший искусствовед Федор Людвигович Ернст называл Красный корпус одним из лучших зданий столицы. Такого же мнения был и выдающийся архитектор Павел Алешин, который занимался изучением деятельности Беретти.

Во времена Второй мировой войны корпус очень сильно пострадал. Его даже думали снести, а на его месте построить новое сооружение. К счастью, усилиями архитектора Павла Алешина здание очень быстро отстроили, а также планировали достроить рядом два учебных корпуса в идентичном стиле и соорудить красивую ограду. Этим планам не суждено было сбыться. Так же не был построен и памятник Беретти, которого в городе по-прежнему нет.

Сейчас главное здание университета имени Тараса Шевчено – одно из самых популярных мест среди туристов, а также хорошо известная локация для ярких селфи.

Здание Международного центра культуры и искусств на Аллее Героев Небесной Сотни, 1 – любимейшее место для концертов, антреприз и театральных постановок. Его соорудили в 1838-1842 году по проекту Винценчо Беретти в стиле классицизма для Киевского института благородных девиц.

В этих стенах учились певица Надежда Забила-Врубель, украинская писательница Наталена Королева и сотни других известных женщин. До середины 1920-х годов возле здания сохранялась придомовая церковь, которую снесли большевики.

Массивное, строгое здание доминирует над Майданом Незалежности уже более 179 лет! И судьба у здания очень тяжелая...

В 1918 году учебное заведение расформивали и передали для военных нужд. В 1934 году после переезда столицы Украины их Харькова в Киев в здании разместили НКВД, а подвалы превратили в камеры для допросов. В здании начались массовые расстрелы. Именно здесь убили выдающихся деятелей украинского искусства – Григория Косынку, Михайля Семенко, Майка Йогансена.

Тела невинно убиенных вывозили в Быковнянский лес на окраине столицы. В 1941-1943 годах здание сильно пострадало от снарядов и пожаров, так как в нем размещалась тайная немецкая полиция гестапо. Отстраивали дворец "всем миром" в 1951-1958 годах. Тогда же нашли много обгоревших останков замученных людей, о чем в советские времена было принято умалчивать.

В январе-феврале 2014 года прямо у здания разворачивались события Революции Достоинства. Под стенами памятника истории и архитектуры погибали люди, вошедшие в Небесную Сотню.

Еще одним знаковым проектом Беретти стал комплекс астрономической обсерватории в историческом центре столицы. Главное здание построено в 1841-1845 годах в упрощенном стиле позднего классицизма и имеет форму восьмигранной башни.

Во время Второй мировой войны комплекс уцелел, однако его ценнейшее оборудование было эвакуировано. В послевоенные годы научному комплексу вернули оборудование и теперь в стенах его музея можно посмотреть на переносной телескоп 1838 года, астрограф конца ХІХ века, а также много других астрономических принадлежностей, которых не сыщешь в известных сокровищницах мира.

В 2008 году комплекс обсерватории внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О Винченцо Беретти знают многие киевляне и знатоки нашего прошлого. Несколько лет назад ему открыли мемориальную доску на фасаде Красного корпуса КНУ. А было бы неплохо в память о великом зодчем соорудить и памятник, как это планировал сделать Павел Алешин еще в 1940-е годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото одного из киевских озер в Сырецкой роще, которое превратилось в болото. Водоем практически полностью исчез в 1970-х годах.