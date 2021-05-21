В сети показали фото исчезнувшего озера в Киеве

В Киеве одно из озер в Сырецком гаю, что в Шевченковском районе превратилось в болото. Водоем практически полностью исчез в 1970-х годах.

Фото озера опубликовали в паблике "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. Под снимком киевляне отметили, что водоем был очень популярен среди школьников, которые прогуливали уроки ради возможности покупаться здесь.

"Нижний Сырец. Озеро Корчи, 50-60-е. Сейчас оно превратилось в болото, а в 70-е годы в нем еще купались. Озеро было очень глубоким. Образовалось озеро при постройке железной дороги, когда ж/д насыпью перегородили ручей, стекающий по оврагу из района завода "Квазар". Вода из этого озера стекала в ручей Сырец", –говорится в подписи к фото.

Пользователи соцсетей отметили, что вода в озере Корчи была чистейшая, а некоторые отмечали, что состояние водоема ухудшилось еще в начале 1970-х годах. Именно тогда из-за деятельности близлежащих предприятий озеро начало обмельчало и в итоге превратилось в болото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве показали фотографии подземных лабиринтов под Крещатиком. В настоящее время под Крещатиком течет три реки: Крещатик, Бессарабка и Кловица и там даже есть небольшой водопад.