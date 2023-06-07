Директора департамента КГГА, которого заметили возле ресторана во время комендантского часа, уволят, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк будет уволен со своей должности. Чиновника во время комендантского часа заметили на выходе из ресторана.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации написал в своем Telegram-канале. Он призвал правоохранителей контролировать и привлекать к ответственности нарушителей комендантского часа.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность. Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", – написал Кличко.

Кроме того, мэр Киева в очередной раз обратился в правоохранительные органы относительно "контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час".

Напомним, известный украинский певец Виктор Павлик и его жена, а по совместительству и концертный директор Екатерина Репяхова попали в громкий скандал из-за спецпропуска, который дает право на передвижение по Киеву во время комендантского часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 26 марта 2023 года сократили комендантский час. Она действует ежедневно с 0:00 до 5:00.

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