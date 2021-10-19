Cимволическая синагога из Украины победила в голосовании международной архитектурной премии Dezeen Awards 2021

Символическая синагога "Место для размышлений", представленная Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" весной этого года, – победила в номинации "Культурный объект" общественного голосования престижной архитектурной премии Dezeen Awards 2021.

Синагога оказалась в списке 12 объектов, которые признали лучшими читатели ведущего британского онлайн-журнала об архитектуре и дизайне Dezeen. Всего в этом году поступило 53 тысячи голосов.

Кроме того, среди победителей голосования – загородный дом Джорджа Синаса (Греция) в категории "Rural house" ("Загородный дом"), реконструкция дворца в замке Гельфштын студии Atelier-r (Чехия) в категории "Rebirth project" ("Проект возрождения"), а также два объекта студии VTN Architects (Вьетнам): Bat Trang House в категории "Urban house" ("Городской дом") и Vedana Restaurant в категории "Hospitality building" ("Дом гостеприимства") и другие.

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Символическая синагога была выбрана в категории "Cultural building" ("Культурный объект"). Также за эту номинацию соревновались Учебный центр экономики и сельского хозяйства PANNAR в городе Накхонратчасима (Таиланд), Зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань (Китай), выставочный центр в городе Баошань (Китай), конференц-центр Yabuli в городе Харбин (Китай).

"Синагога в Бабьем Яру – это образ раскрытого к людям мира, светящегося прекрасного мира, погибшего в 1941 году и последующие два года Второй мировой войны, – отметил Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". – Он не может не трогать сердца людей, не важно, какой они национальности, не важно, какого они возраста, образования, в какой стране они живут. Поэтому у этого произведения есть такой широкий резонанс во всем мире, подтверждением чего является весть о самой известной, уважаемой премии в мировой архитектуре. Важно то, что эта награда является лишь одной из многочисленных оценок экспертной среды того труда, который делают в Киеве, в Украине, в Бабьем Яру разные художники, архитекторы, историки, философы со всего мира и Украины, в том числе. Мы говорим о тех премиях, которые получил фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы: на Лондонском фестивале только что, на фестивале в Иерусалиме, на Каннском фестивале. Номинацию Webby Awards – это Оскар цифровых технологий – получил проект Михаила Зыгаря, аудиоспектакль в Бабьем Яру. Это говорит о том, что, то, что делается в Киеве сегодня, важно не только для Киева и не только для Украины, это важно для всего мира".

Символическая синагога "Место для размышлений" расположена в Киеве, в Бабьем Яру, рядом с памятником "Менора". Она спроектирована в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Высота синагоги – 11 метров. Её стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок имеет вид карты звездного неба, которая воспроизводит положение звёзд 29 сентября 1941 – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Синагога изготовлена ​​из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений по всей стране.

Это уникальное сооружение в Бабьем Яру спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников.

Мануэль Герц поблагодарил за столь высокую оценку проекта и отметил: "Победа на открытом общественном голосовании Dezeen – это большое достижение и признание огромной работы моей команды и Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в реализации этого проекта. Символическая Синагога в Бабьем Яру – один из наиболее значимых проектов, над которыми я когда-либо работал, и для меня было большой честью спроектировать и построить эту синагогу в Киеве. Пусть это событие также прольет свет на архитектуру Украины", – подчеркнул архитектор.

Общественное голосование проводится отдельно от основного конкурса Dezeen Awards 2021, в котором проекты оценивает судейская коллегия выдающихся архитекторов. Победителей Dezeen Awards 2021 по категориям объявят в конце ноября 2021 года. Далее 12 отобранных победителей будут соревноваться за звание архитектурного проекта года.

Лучших в мире архитектуры, интерьера и дизайна Dezeen отмечает уже четвертый год подряд. Премия Dezeen Awards помогает дать экспертную оценку, понять процессы в индустрии, привлечь внимание к ведущим дизайнерским студиям по всему миру. Работы с наградой Dezeen считаются международным эталоном.