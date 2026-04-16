Было повторное попадание: в Киеве во время российского обстрела пострадали медики скорой. Фото

В Киеве в четверг, 16 апреля, в результате ночной террористической атаки РФ были травмированы медики скорой помощи. Во время воздушной тревоги они оказывали помощь пострадавшим на месте вызова.

Видео дня

В этот момент произошло повторное попадание. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, передает пресс-служба ведомства.

Что известно

"Сегодня имеем еще одно подтверждение того, что для России не существует никаких правил, гуманности или границ. В ночь на 16 апреля во время воздушной тревоги в Киеве бригада экстренной медицинской помощи прибыла на вызов, чтобы спасать жизни людей. В этот момент произошло повторное попадание – целенаправленный удар по тем, кто уже помогал пострадавшим", – рассказал Загуменный.

В результате террористической атаки медицинский персонал бригады и водитель скорой получили ранения и травмы средней тяжести. Они были госпитализированы.

Машина врачей имеет значительные повреждения. У нее разбито лобовое стекло, отсутствует стекло боковых и задних дверей, деформирован кузов, повреждено крепление дверей медицинского салона и кабины водителя, разбита внутренняя обшивка салона, выведена из строя система электропитания. Также технические повреждения имеет медицинское оборудование.

"Это не просто обстрел. Это сознательный террор против гражданских и тех, кто их спасает. Удар по медикам – это очередная демонстрация того, что россия ведет войну против человечности как таковой. Спасибо нашим медикам за мужество и самоотверженность. Работаем дальше, помогаем и держимся вместе", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, во время террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 16 апреля, в Оболонском районе под ракетный обстрел попали трое спецназовцев полка полиции №1, которые приехали для оказания помощи пострадавшим. Один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!