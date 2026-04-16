Приехали помочь: в полиции показали момент ракетной атаки по Киеву, где пострадали правоохранители. Видео

Во время террористической атаки РФ по Киеву в ночь на 16 апреля, в Оболонском районе под ракетный обстрел попали трое спецназовцев полка полиции №1, которые приехали для оказания помощи пострадавшим. Один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Что известно

"Трое спецназовцев полка полиции №1 прибыли на место ракетной атаки в Оболонском районе Киева, чтобы вместе с медиками оказать помощь пострадавшим. Уже через несколько минут обстрел повторился. Именно тогда, когда на месте работали экстренные службы", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в результате террористической атаки РФ один из правоохранителей получил осколочное ранение ноги. Коллеги наложили ему турникет и, поскольку служебный автомобиль был поврежден, полицейские обратились за помощью к прохожему гражданину, который на собственном авто отвез раненого в больницу.

Сейчас он находится в медучреждении после проведенной сложной операции. Двое других спецназовцев госпитализированы с контузиями.

В полиции отметили, что страна-террорист Россия сознательно целится в тех, кто спасает жизни. Несмотря на опасность и риск повторных ударов, правоохранители продолжают нести службу и помогать гражданам в самые сложные моменты.

Российская атака

Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

