Без осадков и до 8°С мороза: подробный прогноз погоды на Киевщине на 8 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 8 января, синоптики не прогнозируют осадки. Температура воздуха в регионе до 8°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 января. Переменная облачность, без осадков. Температура днем 3-8°С мороза, в Киеве днем 4-6°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем – 8-6°С мороза; Мироновка – 8-6°С мороза; Фастов – 7-8°С мороза; Яготин – 7-8°С мороза; Барышевка – 8-6°С мороза; Борисполь – 7-8°С мороза.

Добавим, в воскресенье, 8 января, погода в Украине будет контрастной. В большинстве регионов будет холодно, как и в предыдущие дни, а в западные, Житомирскую, Винницкую, Николаевскую и Одесскую области вернется плюсовая температура. Потеплеет и в Крыму.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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