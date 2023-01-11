Без осадков и 0-4°С мороза: прогноз погоды по Киевской области на 12 января

В Киеве и Киевской области в четверг, 12 января, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе днем 0-4 ° С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 12 января. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С мороза, днем 0-4°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С, днем 1-3°С мороза", – рассказали синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре проанализировали данные метеорологических наблюдений, накопленных за годы наблюдений, для определения предполагаемого сценария развития погодных условий в зимний период. Зима 2022-2023 годов в Украине будет в среднем теплее предыдущих.

В Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в первый день нового года зафиксировали температурный рекорд. 1 января максимальная температура в столице поднялась до +13,2°С.

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