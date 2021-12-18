Скандальный рэпер Баста собрал аншлаг в Харькове: на очереди Киев. Фото и видео

Популярный российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выступил в Харькове во Дворце спорта в пятницу, 17 декабря. Зал был полон, а у входа собрались огромные очереди.

В сети появились соответствующие кадры, которые доказывают то, что сотни украинцев посетили концерт рэпера. Фанаты не придерживались карантинных ограничений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных роликах видно, что Дворец спорта в Харькове плотно заполнен украинскими фанатами Басты. Также можно заметить, что никто не соблюдал карантинных мер.

Видео дня

Добавим, что билеты продавались от 700 до 1400 грн и практически все были выкуплены почти за месяц до назначенной даты.

Также рэпер опубликовал видео на личной странице в Instagram со своего концерта. На кадрах показано, как ударник играет на барабанах, а после камера перемещается на сцену, откуда открывается вид на весь зал.

Теперь на очереди в гастролях Басты – Киев. Там он выступит 19 декабря в ночном клубе "Stereo Plaza". Украинцам обещают грандиозное шоу, наполненное драйвом.

Напомним, что в августе Баста дал концерт в самом дорогом клубе Одессы "Ибица". Он вышел на сцену с двухчасовым опозданием, поскольку активисты намекали на возможный срыв концерта.

Коротко о знаменитости:

Баста (Василий Вакуленко) – 41-летний российский музыкант, рэпер, телерадиоведущий и продюсер. Родом из Ростова-на-Дону (Россия). С 2007 года — совладелец лейбла "Gazgolder".

В 2017 году попал в "черный список" Министерства культуры как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина – визиты с концертами в оккупированный Россией Крым . Через три года убрали из списка.

Баста является автором песни о крымском мосте, где в припеве есть слова "Крымский мост соединил два берега России".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что летом 2021 года в Киеве состоялся концерт Басты, несмотря на то, что многие украинцы вышли на протесты. Артист выступил в StereoPlaza.