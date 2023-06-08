Кличко уволил Никоряка, которого заметили возле ресторана во время комендантского часа

В Киеве уволили директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко.

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Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, он подписал заявление Александра Никоряка на увольнение и издал распоряжение. Мэр также обнародовал подписанные документы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Александра Никоряка лишили должности из-за того, что он отдыхал в ресторане во время комендантского часа. Его уволили с согласия сторон.

Как следует из подписанных документов, исполнение обязанностей директора департамента охраны культурного наследия КГГА возложено на Ирину Черненко – заместителя директора Департамета.

Мэр столицы Виталий Кличко считает, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А для чиновника любого ранга – еще и политическая ответственность.

После того, как Александр Никоряк был замечен ночью на выходе из одного из киевских ресторанов, городской голова сказал ему написать заявление на увольнение.

Кличко также призвал правоохранительные органы контролировать развлекательные заведения и заведения питания и наказывать их за работу в комендантский час.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что уволит директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка за нарушение комендантского часа.

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