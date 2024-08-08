Кличко принял участие в мероприятии по социально-психологической реабилитации для военнослужащих, которое провели на Оболонском острове

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в традиционном мероприятии по социально-психологической реабилитации для военнослужащих. На этот раз были рыбалка, отдых на пляже, прогулка по Оболонскому острову и мосту-Волну. Мэр пообщался на природе с лечащимися и проходящими реабилитацию в столице бойцами.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня, уже традиционно, устроили мероприятие по социально-психологической реабилитации для наших военнослужащих. В этот раз, по их просьбе, были рыбалка, отдых на пляже, прогулка по Оболонскому острову и мосту-Волне. Пообщались на природе с бойцами, которые получают лечение в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Проходят реабилитацию в Киевском городском Центре социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации "Аскольд", - отметил мэр столицы.

Военные, имеющие травмы, ампутации и последствия ПТСР, находясь в больницах, не имеют возможности самостоятельно отправиться на природу. Удобный трансфер для них обеспечило городское Социальное такси. Надеюсь, что такой отдых улучшит и настроение наших защитников, и самочувствие. координации и мышечной активности после травм и операций. К тому же пребывание на природе снижает уровень стресса", – написал Виталий Кличко.