Киевсовет призвал президента и парламент не допустить одобрения закона о столице в действующей редакции

Киевсовет поддержал обращение к Президенту и Парламенту по поводу недопустимости одобрения законопроекта №2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины" в действующей редакции. Соответствующий проект решения поддержали 62 депутата.

"В повестку дня заседаний Верховной Рады Украины на 16-19 ноября 2021 включено голосование за принятие по специальной процедуре законопроекта № 2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины". Впервые к прямо предусмотренному Конституцией Украины закону применяется специальная сокращенная процедура рассмотрения. по этой процедуре парламентарии хотят принять закон, по которому будет жить столица Украины в течение следующих десятков лет. , что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, с последними должны проводиться консультации своевременно и надлежащим образом", – говорится в обращении.

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Также в нем отмечается, что территориальная община города Киева лишена возможности на консультации, а собственно законопроект был презентован за 2 дня до его принятия профильным парламентским комитетом.

"Вопреки части пятой статьи 140 Конституции Украины законотворцы пытаются по своему усмотрению ограничить способность Киева управлять своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения на уровне Кабинета Министров Украины перечня и границ районов внутри столицы. Попытки установить на уровне закона распределение полномочий на городском и районном уровнях является антиконституционным прямым вмешательством в полномочия Киевского городского совета Новый закон о столице Украины не должен нарушать конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления. обсуждения и надлежащей экспертизы, с соблюдением в Киеве точного выполнения норм статей 140-146 Конституции Украины", – говорится в обращении.

В желании строить европейскую столицу процедура принятия соответствующего законопроекта должна соответствовать ключевым европейским принципам местного самоуправления. Поэтому Киевский городской совет убежден, что законопроект №2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины" должен быть направлен на широкое общественное обсуждение и проведение консультаций.

"Мы призываем Президента Украины как гаранта Конституции не допустить нарушения требований как норм Основного Закона Украины, так и Европейской хартии местного самоуправления принятием законопроекта № 2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины". Мы обращаемся к Верховной Раде Украины – не допустить принятия законопроекта № 2143-3д "О городе Киеве – столицу Украины" без проведения широких консультаций и получения заключения европейских партнеров, в частности Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Совет Европы. Киевский городской совет со своей стороны сделает все должное, чтобы сохранить киевлянам гарантированное им международным и национальным законодательством право на местное самоуправление", – подчеркивается в обращении.