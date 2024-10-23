Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Филиппенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Максим Филиппенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 19 октября.

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Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Защищая независимость Украины, на войне погиб наш земляк, солдат Филипенко Максим Анатольевич, 29.11.1985 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины является уроженцем Белоцерковского района Киевской области. Был гранатометчиком стрелкового отделения. Жизнь мужественного воина оборвалась 19 октября во время выполнения боевого задания в районе Серебрянского лесничества Северодонецкого района Луганской области.

Напомним, в харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

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