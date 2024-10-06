Война забирает лучших: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Коваленко. Фото

В харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Военнослужащий Сергей Коваленко, преданный защитник Украины, ушел из жизни в госпитале в результате полученного ранения, которое получил в бою, защищая Украину от врага", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 июня 1977 в городе Тараща, где провел детство и окончил школу. После окончания учебы сразу начал работать, а впоследствии переехал в Киев, где устроился водителем. В столице встретил свою будущую жену Ярославу, на которой в 2005 году женился – семья поселилась в Фастове.

В 2007 году в семье родился сын Даниил, а в 2011 – дочь Миралина. Сергей всю жизнь работал дальнобойщиком, добросовестно выполняя свою работу, обеспечивая семью и преданно воспитывая детей.

В июне 2024 Сергей добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, проявив свою патриотическую позицию и готовность защищать родную землю. Пройдя обучение в Германии, он стал водителем-радиотелефонистом, выполняя важные боевые задания на фронте. 2 октября герой скончался в харьковском госпитале от полученных ранений.

"Сергей был человек с большим сердцем. Он был отличным сыном, любящим отцом, любимым мужем, надежным братом и верным другом, всегда готовым прийти на помощь. Его уважали за искренность, порядочность и способность поддерживать в трудные моменты. В скорби по Сергею остались его любимая жена Ярослава, сын Даниил, дочь Миралина, мать Анна, сестра Оксана, племянник Максим, а также многочисленные друзья, семья и близкие. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Президентской бригады оперативного назначения "Буревой" из Киевщины Юрий Шикула. Сердце защитника Украины перестало биться 1 октября.

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