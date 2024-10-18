Война забирает лучших: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Шопши. Фото

В больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Война не прекращает свой страшный отсчет... Младший сержант Дмитрий Шопша, боевой медик штурмового специализированного взвода штурмовой специализированной роты "Шквал", умер 26 сентября 2024 года в ОП "Больница Святого Луки" (город Львов) время выполнения задания в зоне боевых действий", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания и отпева состоится в Броварах в субботу, 19 октября, в 13:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, в харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!