Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области 22 июня

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области. В ближайшие часы в юго-восточной части региона и до конца суток 22 июня прогнозируют грозу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время в юго-восточной части Киевской области и до конца суток 22 июня гроза", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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