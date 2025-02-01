Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти Защитника Украины из Киевской области Александра Коваленко. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб воин из Киевской области, капитан полиции Александр Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 декабря 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь прощалась с нашим защитником: капитаном полиции Александром Коваленко (1990 г.р.)", – говорится в сообщении.
Герой погиб 23 декабря 2024 во время выполнения боевого задания в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Он мужественно исполнил военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Напомним, в Донецкой области 20 октября 2023 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Яхновский. У защитника Украины остались дочь, дедушка, брат и тетя.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице скончался военный из Киевской области, оператор отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА Евгений Штыка. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января.
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