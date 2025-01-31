Украина теряет лучших сыновей: стало известно о смерти военного с Киевской области Евгения Штыки. Фото

В больнице скончался военный из Киевской области, оператор отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА Евгений Штыко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: сержантом Евгением Штикой (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил оператором отделения радиоэлектронной борьбы с БПЛА одной из воинских частей. При исполнении служебных обязанностей у воина ухудшилось состояние здоровья. Он был доставлен в больницу в Хмельницкой области, где он, к сожалению, умер 26 января.

"Евгений Штыка оставался верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнял воинскую обязанность перед Украиной", – добавили в пресс-службе.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер штурмового отделения Александр Новик. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 20 октября 2023 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Яхновский. У защитника Украины остались дочь, дедушка, брат и тетя.

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