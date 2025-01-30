Был верен присяге: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Яхновского. Фото

В Донецкой области 20 октября 2023 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Яхновский. У защитника Украины остались дочь, дедушка, брат и тетя.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой грустью сообщаем о гибели Защитника, Воина, верного сына Фастовского общества, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Украины – Алексея Яхновского", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 июня 1987 года в Фастове, окончил городскую школу №10. В 2014 году он стал на защиту Родины, участвуя в Антитеррористической операции.

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора Алексей присоединился к обороне общины в составе добровольческого формирования, а весной 2023 вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Погиб 20 октября 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания смертью храбрых. Долгое время Защитник, Воин Алексей считался пропавшим без вести. В скорби за Алексеем остались дочь, дедушка, брат и тетя. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер штурмового отделения Александр Новик. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!