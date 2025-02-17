Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Андрея Чумака. Фото

В столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области, солдат Андрей Чумак. Сердце украинского воина остановилось 13 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Большой болью отзывается в сердце каждого из нас потеря воинов, мужественных защитников и защитниц Украины. Они отдали свои жизни за Родину, за свободу и правду. Таким мужественным и самоотверженным воином был и Андрей Чумак, солдат легендарной 3-й отдельной штурмовой бригады. Его сердце остановилось 13 февраля 2025 года в клинической больнице. Киева после полученного тяжелого ранения на Харьковском направлении фронта", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 18 февраля в 12:00 в поселке Красное Первое.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины, оператор ударных БПЛА Андрей Петров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного в результате атаки вражеского дрона ранения скончался военный из Киевщины Василий Майстеров. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 февраля.

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