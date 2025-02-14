Украина теряет лучших сыновей: стало известно о смерти военного из Киевской области Василия Майстерова. Фото

В больнице от полученного в результате атаки вражеского дрона ранения скончался военный из Киевской области Василий Майстеров. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Василий Майстеров работал анестезистом и жил с семьей в Ирпене. В марте 2022 года его квартиру уничтожил вражеский снаряд", – рассказал Маркушин.

В 2023 году Герой добровольно мобилизовался. Сначала спасал раненых в реанимационном отделении Ирпенского военного госпиталя, затем – на передовой. Стабилизировал бойцов в критических состояниях, спасал жизнь под обстрелами.

28-летний Василий погиб в Сумской области, когда спасал собратьев на стабилизационном пункте. Вражеский дрон нанес смертельный удар. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но 12 февраля сердце защитника Украины остановилось в медицинской палате.

"Дома воина ждали жена, двое дочерей, родители, сестра, друзья", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Киевской области, младший лейтенант Николай Давыденко.

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