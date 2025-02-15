Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Петров. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины, оператор ударных БПЛА Андрей Петров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 13 февраля 2025 года в бою за родную землю отдал свою жизнь фастовчанин Андрей Петров", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 ноября 1976 года. Детство и юность провел в Фастове, учился в местной школе, которую окончил в 1992 году. Он был человеком любознательным, открытым к новому, искал себя в разных профессиях: строительство, кулинария, массажное дело – все, за что он брался, делал с душой. Любил жизнь во всех ее проявлениях, путешествиях, активном отдыхе, встречах с друзьями.

В первые дни широкомасштабного вторжения Герой стал в ряды Вооруженных сил Украины. Верный военный присяге и побратимам, он проявил себя как надежный воин, смелый и решительный. Андрей был оператором ударных беспилотных авиационных комплексов, выполнял сложные боевые задания, приближая нашу победу.

"Его земной путь оборвался в Харьковской области во время ожесточенного боя 13 февраля. Андрей до последнего вздоха защищал родную землю. В скорби остались отец Геннадий, сестра Татьяна, племянники Николай и Александр, любимая Анастасия, родные, друзья и собратья. Вместе с ними скучает все общество", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного в результате атаки вражеского дрона ранения скончался военный из Киевщины Василий Майстеров. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 февраля.

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