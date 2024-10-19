Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Пилецкого. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины, командир машины взвода механизированного батальона Виталий Пилецкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 ноября 2023 года.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическое известие в Броварской общине... Солдат Виталий Пилецкий, командир отделения-командир машины взвода механизированного батальона, погиб 5 ноября 2023 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новокалиново, Покровского района Донецкой области", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 20 октября, в 10.15 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Прощание у дома ориентировочно в 11:40-12:00 по адресу: г. Бровары, ул. Сергея Москаленко 2.

Захоронение Героя в Броварах на Аллее Славы, кладбище №3 (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львова от множественных ранений, полученных во время выполнения задания в зоне боевых действий, скончался боевой медик, младший сержант Дмитрий Шопша. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 сентября.

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