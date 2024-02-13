Ночные вспышки от камер на дорогах Киевщины: демонтируют ли стробоскопы, которые ослепляют водителей

Камеры, находящиеся на дорогах Киевской области и вспышками слепящих водителей, установлены по программе безопасный город. Они необходимы для предотвращения преступлений и фиксируют лицо участников дорожного движения.

Об этом сообщил депутат Ирпенского городского совета Антон Головенко на своей странице в соцсети Facebook. Убирать технику не будут.

Камеры установлены по программе безопасный город. Камеры дорогие, для предотвращения преступлений в общине и Киевской области вообще. Установлена определенная сетка этих камер. Вспышку не заберут. гроза, гололедица и т.д. Это для безопасности жителей нашей общины", – отметил Головенко.

Он уточнил, что новые камеры распознают лица и номера авто.

Напомним, на дорогах столицы и Киевской области начали появляться приборы, которые ночью сильно мешают автомобилистам. Каждый раз, когда машины проезжают рядом с ними, срабатывают ослепляющие водителей вспышки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с понедельника, 1 января, начали работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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