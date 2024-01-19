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Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
2 минуты
7,0 т.
Приборы мигают и слепят водителей

На дорогах столицы и Киевской области начали появляться приборы, которые ночью сильно мешают автомобилистам. Каждый раз, когда машины проезжают рядом с ними, срабатывают вспышки, которые ослепляют водителей.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Официальной информации об этих приборах пока нет.

"В Гостомеле тоже стоит ослепитель водителей: многие шутят, что это идентификатор уклонистов. Но если серьезно, то не очень комфортно для водителей и пассажиров когда тебе в глаза каждую секунду что-то мигает", – говорится в сообщении.

Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

Официальных разъяснений относительно этих приборов пока нет. Из собственных источников нам стало известно, что эти приборы могут являться камерами фиксации автотранспорта для обнаружения нарушителей. Мы обратились в соответствующие службы с запросами по этой ситуации.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что каждый раз, когда машины проезжают рядом с приборами, срабатывают вспышки. Водители жалуются, что такая "подсветка" слепит и существует риск возникновения ДТП.

Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

"В Крюковщине такие вспышки установили пару недель назад вместе с камерами. Дважды в день мимо них проезжаю. Они невероятно раздражают".

Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

"На Романовке такая же светомузыка, правда мэр сказал, что это камеры фиксации. Слепит так, что бабочки летают еще около минут 5 в глазах".

Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно
Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с понедельника, 1 января, начали работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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