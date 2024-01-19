Мигают и слепят водителей: на дорогах Киевщины появились приборы, на которые жалуются автовладельцы. Что известно

На дорогах столицы и Киевской области начали появляться приборы, которые ночью сильно мешают автомобилистам. Каждый раз, когда машины проезжают рядом с ними, срабатывают вспышки, которые ослепляют водителей.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Официальной информации об этих приборах пока нет.

"В Гостомеле тоже стоит ослепитель водителей: многие шутят, что это идентификатор уклонистов. Но если серьезно, то не очень комфортно для водителей и пассажиров когда тебе в глаза каждую секунду что-то мигает", – говорится в сообщении.

Официальных разъяснений относительно этих приборов пока нет. Из собственных источников нам стало известно, что эти приборы могут являться камерами фиксации автотранспорта для обнаружения нарушителей. Мы обратились в соответствующие службы с запросами по этой ситуации.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что каждый раз, когда машины проезжают рядом с приборами, срабатывают вспышки. Водители жалуются, что такая "подсветка" слепит и существует риск возникновения ДТП.

"В Крюковщине такие вспышки установили пару недель назад вместе с камерами. Дважды в день мимо них проезжаю. Они невероятно раздражают".

"На Романовке такая же светомузыка, правда мэр сказал, что это камеры фиксации. Слепит так, что бабочки летают еще около минут 5 в глазах".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с понедельника, 1 января, начали работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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