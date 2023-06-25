На Киевщине во время перехода парафии в ПЦУ произошел конфликт: нарушителей доставили в участок. Фото

В Белогородке Киевской области в воскресенье, 25 июня, правоохранители предотвратили нарушение общественного порядка во время перехода прихода из УПЦ МП в Православную церковь Украины. Между верующими ПЦУ и их оппонентами возник конфликт, но его дальнейшее развитие удалось предотвратить.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На троих активных правонарушителей были составлены админпротоколы.

"25 июня, около 10:00, правоохранители Бучанского управления полиции обеспечивали общественный порядок в Белогородской общине, где идет процедура перехода верующих с УПЦ в ВЦУ. Между сторонами возник конфликт, дальнейшего развития которого полицейским удалось не допустить", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители доставили в полицейское управление трех человек, на которых были составлены административные материалы. Это мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского. Максимальное наказание – административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. В целом специалисты проверили и вернули в собственность государства 79 объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре в воскресенье, 11 июня 2023 года, впервые помолились за упокой Ивана Мазепы. Служба прошла в церкви, построенной на средства гетмана.

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