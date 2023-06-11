В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой души гетмана Ивана Мазепы. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 11 июня 2023 впервые помолились за упокой Ивана Мазепы. Служба прошла в церкви, построенной на средства гетмана.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Мероприятия состоялись по случаю 325-летия освящения этого храма (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Церкви Всех святых Киево-Печерской лавры, построенной на средства Ивана Мазепы, состоялось богослужение по случаю 325-летия освящения храма. В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры была отправлена панихида за ее меценатом и ктитором – гетманом Иваном Мазепой. Его за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме русской имперской церковью", – рассказал журналист.

Стоит отметить, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу анафемы, которую наложили на гетмана, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В московском патриархате "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году. Отныне историческая и духовная справедливость была восстановлена.

Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры. А в лаврских храмах будет раздаваться молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа.

Добавим, также было объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых, а также презентован новый проект – Музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его времена". Ознакомиться с ним можно в Онуфриевской башне.

В мероприятии, в частности, приняли участие глава Минкульта Александр Ткаченко, профессор, Liason Officer Офиса ЮНЕСКО в Киеве Кьяра Децци Бардески и и. о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Архимандрит Авраамий.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. В целом специалисты проверили и вернули в собственность государства 79 объектов.

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