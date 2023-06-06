Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре: в собственность государства вернули 79 объектов

Специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской лавры. В целом специалисты проверили и вернули в собственность государства 79 объектов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Теперь УПЦ МП должна в течение 3 рабочих дней освободить все объекты заповедника и перестать их использовать.

"Вчера, 5 июня 2023 года, комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу. И подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование заповеднику", – сообщил Ткаченко.

Министр уточнил, что в общей сложности комиссия проверила и вернула в собственность государства 79 объектов. Все в разных состояниях. В частности, со стороны УПЦ МП была допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.

"Со всем этим еще будем разбираться. Теперь, после того как заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение 3 рабочих дней со дня его получения это сделать", – подчеркнул Ткаченко.

Если московский патриархат откажется делать это, то соответствующий вопрос рассмотрит суд. По словам министра, во вторник, 6 июня, представители монастыря отказались из-за канцелярии принять акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате.

Напомним, 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания работы специальной комиссии на территории Киево-Печерской лавры в пещерах, где хранятся мощи, будет проведена реконструкция. Затем будет решаться вопрос о возобновлении монашеской жизни для отказавшихся от УПЦ МП.

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