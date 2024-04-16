Ему навсегда будет 47: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Вышинский. Фото

На фронте 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Вышинский. У защитника Украины осталось 7 детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С большой грустью и скорбью сообщаем о гибели мужественного воина, жителя города Обухова, отца 7-х детей, 47-летнего Вышинского Александра Валерьевича. Он погиб 12 апреля 2024 года вблизи населенного пункта Пречистовка Волновахского района Донецкой области, как настоящий Герой, отданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность", -– говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 17 апреля, в 12:00 на городской площади возле ОЦКиД. О встрече почетной колонны с телом воина информация будет предоставлена дополнительно горсоветом Обухова.

"Искренние слова поддержки и соболезнования большой семье Александра, его друзьям, коллегам и собратьям. Подвиг мужественного Защитника Украины, до последнего вздоха преданного Родине, навсегда останется в наших благодарных сердцах!", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб военный из Киевской области Андрей Листуха. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

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