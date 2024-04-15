Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Листуха. Фото

Во время выполнения боевого задания в Запорожской области погиб военный из Киевщины Андрей Листуха. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Мироновского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Еще один теплый весенний день принес тьму и невыносимый траур в нашу Мироновскую общину. В бою за Украину погиб житель Мироновщины, старший лейтенант Листуха Андрей Николаевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 января 1978 года. Получив образование врача ветеринарной медицины, всю жизнь посвятил этому делу. Работал в Мироновской районной государственной больнице ветеринарной медицины.

В мае 2023 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, нес службу в должности командира стрелкового взвода.

"13 апреля 2024 года Герой погиб во время выполнения боевого задания, мужественно исполнив военную обязанность на территории Запорожской области. У него осталась жена, дочь и родители. Мироновский городской совет выражает глубокие соболезнования всем родным и близким павшего Защитника", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный – стрелок-санитар из Киевской области Василий Нестерчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 апреля в Донецкой области.

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