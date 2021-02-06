К телеканалам 'Интер' и 'Наш' в Киеве стянули полицию из-за протестов. Фото и видео

Здания двух телеканалов – "Интер" и "Наш" – в субботу, 6 февраля, взяли под усиленную охрану полиции в связи с протестами.

Возле первого демонстрантов пока почти нет, а возле второго уже собрались люди. Фото и видео с места событий опубликовали Telegram-каналы "Страна" и Pavlovsky News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В сообщениях сказано, что участники демонстрации намерены добиваться закрытия телеканалов. Также отмечается, что пока обстановка спокойная.

"Страна" пишет, что организаторами являются несколько организаций: "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".

В то же время Патрульная полиция Киева предупредила о возможном осложнении движения транспорта в направлении улицы Глыбочицкой из-за проведения массовой акции.

Трансляцию с протеста возле телеканала "Наш" ведет в своем Facebook журналист Ян Доброносов:

Напомним, что 4 февраля, возле здания телеканала "Наш" произошли стычки между митингующими и представителями правоохранительных органов. Во время акции был задержан ветеран Алексей Середюк, который угрожал выброситься с окна отделения полиции, куда его доставили. Протест проходил на фоне закрытия трех телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля были введены персональные санкции против Тараса Козака – правой руки Медведчука. В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ". ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях. Тем временем решение о блокировке поддержали в США, а также в ЕС.