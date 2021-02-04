В Киеве возле телеканала "Наш" произошли стычки между полицией и активистами

В Киеве в четверг, 4 февраля, возле здания телеканала "Наш" произошли стычки между митингующими и представителями правоохранительных органов.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева, информации о задержанных или пострадавших пока не поступало (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Как сообщает PavlovskyNews, противостояние началось после того, как участники акции за закрытие телеканала попытались прорваться к зданию.

Позднее к протестующим вышел ведущий Максим Назаров, у которого возникла перепалка с лидером С14 Евгением Карасём.

Отметим, что в ночь на 3 февраля СМИ распространили информацию о блокировке телеканалов, попавших под санкции, "112 Украина", ZIK и NewsOne. Однако данные не подтвердились, они продолжали работать в штатном режиме.

Сообщалось, что они финансируются компанией из отдельных районов Луганской области, подконтрольных пророссийским сепаратистам.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что блокировка осуществлена в рамках действующего законодательства с соблюдением всех необходимых процедур.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Министерство культуры и информационной политики направит в компанию Youtube решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) относительно санкций против каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы.