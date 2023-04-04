История с 'криминальным душком': как 'Паша Мерседес' отобрал землю у мужчины, выжившего во время бомбежки фашистами Киева

Одиозный экс-настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) стал владельцем шикарного особняка на Печерских холмах, "отжав" землю, на которой он стоит у наследника ее владелиц. История "с криминальным душком" берет начало еще в далеком 1941 году.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что проживала на этом месте в Киеве некая семья Береговенков, еще с 1913 года. Однако в 1941 году их дом был разрушен фашистскими бомбардировками.

Тогда же погибли трое членов этой семьи – две девочки и пожилая женщина. Они во время войны были похоронены на родном дворе. Выжил тогда только годовалый мальчик Витя, который и унаследовал землю. Спустя годы он отстроил дом, но когда попытался приватизировать землю в 1990-х годах, столкнулся с рядом преград.

Позже Виктор узнал, что еще год назад Киевсовет отдал его участок во владение двум "святым отцам" – Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украине Владимиру и наместнику Киево-Печерской лавры, в то время епископу, Павлу. Каждому было выделено по 0,10 га.

Виктор обратился в суд, однако годы волокиты не дали результата и наконец на фактически отобранной у пожилого киевлянина земле священнослужители приступили к строительству своих особняков.

Как выяснили журналисты, общая площадь "скромного" особняка митрополита Павла составляет 545 кв. м, а жилой – 104, а стоимость земельного участка – не менее миллиона долларов.

Напомним: 1 апреля митрополиту Павлу вручили подозрение. Впоследствии он заявил, что ему якобы назначен домашний арест, а дома будут проводить обыски. В СБУ сообщили, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взбудоражили подробности об особняке, который "Паша Мерседес" построил на костях семьи в Киеве. Они отметили, что у представителя УПЦ МП нет "ничего человеческого и святого".

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