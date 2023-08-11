'Гости допивают свои напитки': в центре Киева ресторан PODSHOFFE работает по ночам

В центре Киева в подвале жилого дома продолжает работать ресторан PODSHOFFE, который не подчиняется решению КГВА о работе до 22:00. Кроме того, заведение незаконно использовало часть тротуара под летнюю площадку.

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Сюда уже не раз приезжала полиция, однако ресторан как работал с нарушениями, так и продолжает это делать. На замечания жильцов гости реагируют агрессивно и даже кидаются с кулаками.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ресторан работает после 22:00

В Киеве по улице Чикаленко (бывшая Пушкинская) 45/2 ресторан PODSHOFFE не обращает никакого внимания на решение киевской военной администрации и продолжает уже несколько месяцев работать после 22:00. Это является серьезным нарушением.

Каждую неделю, со среды по воскресенье, жильцы дома вынуждены не спать по ночам, слушать пьяные крики, ругань гостей ресторана под окнами. Владельцы заведения и его сотрудники делают вид, что их посетители не хотят расходиться после 22:00.

По их словам, гости уже все оплатили, а теперь допивают свои напитки. При этом двери ресторана открыты, там горит свет, официанты обслуживают людей, которые стоят с бокалами.

На замечания жителей подогретые алкоголем гости реагируют агрессивно.

"Не так давно приходилось выходить и делать замечание этим людям. Один из них начал кричать, что его брат воюет и состоит в "Слуге народа". А как-то был случай, когда там сидели двое очень пьяных мужчин. И когда им сделали замечание, один из них начал требовать, чтобы его товарищ достал из сумки и передал ему пистолет. Мол, сейчас он тут покажет", – рассказывает житель дома Алексей.

Еще один жилец дома Михаил говорит, что гости не расходятся до наступления комендантского часа (24:00).

Летнюю площадку разобрали

Недавно городские службы закрыли летнюю площадку PODSHOFFE, вероятно, работала она тут незаконно (мы сейчас уточняем это и послали запросы в КГГА и администрацию Шевченковского района). Каждое утро официанты занимали половину тротуара перед рестораном, расставляли там столы, стулья, открывали зонты, огораживали все это цветочными горшками.

Вместе с этим они перекрывали даже желтую дорожку для слепых людей.

А недавно жители дома видели, как к заведению подъехал эвакуатор и охранная фирма, которые собирались увезти уличные зонты и мебель. Сотрудники вместе с владельцем сами заносили все это в ресторан.

Пару дней тут был порядок, но затем ресторан вновь стал устанавливать столы и стулья на прежнем месте и обслуживать гостей до поздней ночи.

Сюда уже не раз вызывали полицию, которая приезжала, составляла какие-то документы и уезжала. При этом сотрудники ресторана ведут себя вызывающе, насмехаются над жителями дома, говорят, что официально они тут не трудоустроены. Так, на одном из видео, которые снимали жильцы, директор заведения Анастасия Андрусенко уверяла, что полиция никаких нарушений в их работе не нашла.

Ресторан занял укрытие

Мы уже не раз писали об этом ресторане, который постоянно нарушает правила работы. Много лет заведение находится в подвале и на первом этаже жилого дома. Там постоянно гремит музыка до часу-двух ночи, а то и до утра, хотя это категорически запрещено для заведений, расположенных в жилых домах.

Во время карантина PODSHOFFE нагло нарушало все запреты и работало после 22:00. Жильцы вызывали полицию, но опять же стражи порядка составляли протокол, а дальше все заминалось. В Реестре судебных решений были несколько административных штрафов за нарушение локдауна, но все они в суде были успешно слиты.

Помещение ресторана официально является укрытием на случай воздушной тревоги. Но, естественно, никто из жителей дома или прохожих попасть сюда во время атаки не может.

Недавно в городе проводили проверку таких укрытий, но ресторана это никак не коснулось.

Также мы уже писали и о владельцах этого заведения. Это два киевских предпринимателя – Дмитрий Дубас и Роман Гринев. Кроме PODSHOFFE, у них есть еще два заведения в столице.

42-летний Дубас в юности занимался футболом, но карьера футболиста у него не сложилась. Видимо, мечту о футболе он воплотил в этом ресторане, который позиционирует себя как заведение для футбольных фанатов.

Во время локдауна Дубас не раз выступал на различных телеканалах, где сокрушался, что из-за карантинных ограничений им не дают работать после 22:00.