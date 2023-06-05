В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

После нашей публикации о проверке бомбоубежищ в столице читатели начали присылать свои фото и видео укрытий, в которые они не могут попасть.

Видео дня

Так на улице Пушкинской, 45/2 (сейчас переименована в ул. Чикаленко) в самом центре столицы в подвале, который на карте в "Киев цифровой" указан как бомбоубежище, уже несколько лет расположен ресторан PODSHOFFE.

Жильцы этого дома прислали видео. На нем видно, что рядом с входом в подвальное помещение ресторана висит небольшая табличка, на которой написано "Укриття", и стрелочка показывает в направлении стеклянных дверей заведения.

Однако двери ночью оказались закрыты, авторы несколько раз дергал за ручку, но никто их так и не открыл.

Судя по страничке PODSHOFFE в Instagram, то указатель "укриття" тут висит уже несколько лет. То есть все время, пока тут работает ресторан, официально подвал является укрытием.

Надо отметить, что на PODSHOFFE уже давно жалуются жители этого дома. Мы писали о нем в конце 2021 года. Заведение действительно поселилось в подвале жилого здания, где находятся коммуникации. Этот подвал официально числится как бомбоубежище, но это не помешало властным структурам отдать его в частные руки.

Жители дома рассказывали, что во время карантина, когда все заведения должны были быть закрыты после 22:00, этот ресторан работал.

Их проверяла полиция, составляли протоколы. Дела о нарушении карантина даже рассматривались в судах, но каждый раз владельцам ресторана удавалось выйти сухими из воды.

Также жители дома рассказывали, что громкая музыка в заведении по ночам мешает им спокойно отдыхать. Поскольку заведение ориентировано на футбольных болельщиков, то нередко тут собираются спортивные фанаты. Они пьют, гуляют, кричат, танцуют даже на столах до поздней ночи.

В летнее время также открывается летняя площадка заведения. Гости курят прямо под окнами жителей. На замечания в заведении чаще всего не реагируют.

А однажды, когда сами сотрудники заведения гуляли тут до утра, они даже напали с кулаками на жильца дома, который сделал им замечание.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проверок на утро 5 июня, было установлено, что лучший доступ в укрытия в Киев обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. А удовлетворительный – в Днепровском и Оболонском. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.