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В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

Олег Шевченко
Кияни
2 минуты
72
В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

После нашей публикации о проверке бомбоубежищ в столице читатели начали присылать свои фото и видео укрытий, в которые они не могут попасть.

Видео дня

Так на улице Пушкинской, 45/2 (сейчас переименована в ул. Чикаленко) в самом центре столицы в подвале, который на карте в "Киев цифровой" указан как бомбоубежище, уже несколько лет расположен ресторан PODSHOFFE.

Жильцы этого дома прислали видео. На нем видно, что рядом с входом в подвальное помещение ресторана висит небольшая табличка, на которой написано "Укриття", и стрелочка показывает в направлении стеклянных дверей заведения.

В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут
В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут
В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

Однако двери ночью оказались закрыты, авторы несколько раз дергал за ручку, но никто их так и не открыл.

Судя по страничке PODSHOFFE в Instagram, то указатель "укриття" тут висит уже несколько лет. То есть все время, пока тут работает ресторан, официально подвал является укрытием.

В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут
В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

Надо отметить, что на PODSHOFFE уже давно жалуются жители этого дома. Мы писали о нем в конце 2021 года. Заведение действительно поселилось в подвале жилого здания, где находятся коммуникации. Этот подвал официально числится как бомбоубежище, но это не помешало властным структурам отдать его в частные руки.

Жители дома рассказывали, что во время карантина, когда все заведения должны были быть закрыты после 22:00, этот ресторан работал.

Их проверяла полиция, составляли протоколы. Дела о нарушении карантина даже рассматривались в судах, но каждый раз владельцам ресторана удавалось выйти сухими из воды.

В центре Киева в бомбоубежище уже несколько лет работает ресторан: жильцы в укрытие попасть не могут

Также жители дома рассказывали, что громкая музыка в заведении по ночам мешает им спокойно отдыхать. Поскольку заведение ориентировано на футбольных болельщиков, то нередко тут собираются спортивные фанаты. Они пьют, гуляют, кричат, танцуют даже на столах до поздней ночи.

В летнее время также открывается летняя площадка заведения. Гости курят прямо под окнами жителей. На замечания в заведении чаще всего не реагируют.

А однажды, когда сами сотрудники заведения гуляли тут до утра, они даже напали с кулаками на жильца дома, который сделал им замечание.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проверок на утро 5 июня, было установлено, что лучший доступ в укрытия в Киев обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. А удовлетворительный – в Днепровском и Оболонском. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.