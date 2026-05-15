Неописуемая потеря: в результате российской атаки по Киеву погибла 24-летняя Марина Гоменюк и ее возлюбленный Юрий Орлов. Фото

Во время российской комбинированной атаки по Киеву, в ночь на 14 мая, погибли преподавательница английского языка 24-летняя Марина Гоменюк и ее возлюбленный Юрий Орлов. Ракета попала в дом в Дарницком районе, где они проживали.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной сети учебных центров Helen Doron English на странице в соцсети Facebook. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"Наше сообщество Helen Doron English переживает невыразимую потерю. В результате российской атаки погибла наша коллега – преподаватель одного из учебных центров города Киева, Марина Гоменюк", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Марина была настоящим полиглотом и чрезвычайно профессиональным преподавателем. Она глубоко любила языки, постоянно училась, развивалась и щедро делилась своими знаниями с детьми. Для своих учеников она была не просто учителем, а человеком, который вдохновлял, поддерживал и верил в каждого ребенка.

Ее уроки всегда были наполнены теплом, вниманием к деталям и искренней заботой. Она умела создавать атмосферу, в которой дети чувствовали себя уверенно, спокойно и с радостью учились.

"В это трудно поверить. Это невыразимая потеря для всего сообщества Helen Doron English – для коллег, студентов, родителей и всех, кто ее знал. Мы будем помнить Марину за ее свет, доброту, профессионализм и большое сердце. Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщили в проекте "Их УБИЛА Россия", Марина погибла вместе с ее любимым парнем Юрием Орловым, в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Дарницком районе Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской ракетной атаки по жилому дому в Дарницком районе Киева погибли двое работников "Новой почты". 14 мая оборвались жизни Дмитрия Павелко и Дмитрия Лепского.

